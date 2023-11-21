الثلاثاء 21-11-2023
الوكيل الاخباري
 

حكومة الاحتلال ومسؤولو القضاء يناقشون أسماء أسرى فلسطينيين يفترض إطلاق سراحهم

أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم جماعية وجرائم حرب

الصحة العالمية: وضع غزة مأساوي والنظام الصحي ينهار أولا بأول

الخصاونة: رفضناً طلباً إسرائيلياً بإخلاء المستشفى الميداني في غزة

الرئيس الإيراني: الغرب يواصل تسليح الاحتلال ويعرقل وقف إطلاق النار

مدير عام الخدمات الطبية الملكية: المستشفى الميداني في خان يونس باشر بالتجهيز

إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة

الحياري: المهمة التي قام بها ولي العهد في العريش دفعت معنويات القوات المسلحة

اجتماع إسرائيلي للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس

تصريح جديد من نتنياهو بشأن صفقة تبادل الاسرى

عاجل

الخصاونة: رفضناً طلباً إسرائيلياً بإخلاء المستشفى الميداني في غزة

الثلاثاء، 21-11-2023 04:16 م

بوتين يقلد رئيس طاجيكستان وسام استحقاق

تنزيل (9)


الوكيل الاخباري- قلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الطاجيكي إمام علي رحمون وسام الاستحقاق "العطاء من أجل الوطن" من الدرجة الثالثة.

اضافة اعلان

 

وقال الرئيس بوتين في بداية محادثاته مع إمام علي رحمون الذي وصل اليوم الثلاثاء بزيارة رسمية تستغرق يومين إلى موسكو إن العلاقات بين روسيا وطاجيكستان تتطور بشكل متسارع وهي على مستوى عال جدا اليوم، مذكرا بأن روسيا تعد شريكا تجاريا واقتصاديا رئيسيا بالنسبة لطاجيكستان.   

 

ويصادف هذا العام مرور 30 عاما على توقيع الوثيقة الأساسية بين روسيا وطاجيكستان، وهي اتفاقية الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image655cc7c630e8e

إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة

thumbs_b_c_ab2b7359ae964c2474942f45bcc2484b

حزب الله يستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة المنارة

1068037601_428_0_3159_2048_1920x0_80_0_0_a0ce72c34604039328cb26144ccce86b

شويغو يعلن انضمام سلاح جديد إلى البحرية الروسية

239201

بيسكوف يعلق على تصريح زيلينسكي حول محاولة اغتيال بوتين

655c9bdf69afb

وزراء يطالبون مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته بوقف الاعتداء على الفلسطينيين

233948

زيلينسكي يتحدث عن تعرضه لـ 5 أو 6 محاولات اغتيال

أخبار متعلقة
655c9bdf69afb

وزراء يطالبون مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته بوقف الاعتداء على الفلسطينيين

تنزيل (8)

محافظ منطقة سخالين الروسية يعرض خططه لتنمية المنطقة

تنزيل

موسكو تطالب لندن بعدم التدخل بأي شكل كان بالنزاع في أوكرانيا

QNA_RUSSIA-FM-NEW0270602022-780x470

الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال السفارة التشيكية

1

الدفاعات الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية غربي روسيا

1078179405_0_160_3072_1888_1920x0_80_0_0_dc2c949f0661c524dcb5c3e5d630061c

الخارجية الروسية: تلقينا دعوة لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا