بوتين يقلد رئيس طاجيكستان وسام استحقاق

الوكيل الاخباري- قلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الطاجيكي إمام علي رحمون وسام الاستحقاق "العطاء من أجل الوطن" من الدرجة الثالثة.

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وقال الرئيس بوتين في بداية محادثاته مع إمام علي رحمون الذي وصل اليوم الثلاثاء بزيارة رسمية تستغرق يومين إلى موسكو إن العلاقات بين روسيا وطاجيكستان تتطور بشكل متسارع وهي على مستوى عال جدا اليوم، مذكرا بأن روسيا تعد شريكا تجاريا واقتصاديا رئيسيا بالنسبة لطاجيكستان.

ويصادف هذا العام مرور 30 عاما على توقيع الوثيقة الأساسية بين روسيا وطاجيكستان، وهي اتفاقية الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين.

روسيا اليوم