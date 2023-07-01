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السبت، 01-07-2023 01:17 م

بوريل: "أحداث مهمة للغاية" تنتظر أوكرانيا في المستقبل القريب

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، في مقابلة مع قناة TVE، إن "أحداثا مهمة للغاية" تنتظر أوكرانيا خلال الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريل: "إنها مرتبطة بما سيحدث في ساحة المعركة وبمفاوضات خفية في الظل إلى حد ما بهدف إنهاء النزاع".

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وأشار بوريل أيضا إلى أن محادثات السلام بين كييف وموسكو ترتبط بالأحداث التي ينبغي توقعها في الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلى أن عدد مبادرات السلام آخذ في الازدياد.

ومن المعروف، أن الكرملين شدد مرات كثيرة على أنه لم يرفض أبدا الحوار مع كييف. ولكن، كما أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تنعدم في الوقت الراهن أية ظروف مناسبة لذلك، لأن التحرك نحو السلام مستبعد تماما من قبل السلطات الأوكرانية والغرب الجماعي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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