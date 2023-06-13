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الثلاثاء، 13-06-2023 08:52 ص

قلق أمريكي من تعهد كوريا الشمالية بتسليم أسلحة لروسيا

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الوكيل الإخباري - أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين إن الولايات المتحدة قلقة من تخطيط كوريا الشمالية لتسليم المزيد من الأسلحة إلى روسيا، بعد أن تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في وقت سابق من يوم الاثنين أن هذا التعهد صدر عن كيم في رسالة بعث بها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا.

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وأضافت الوكالة أن كيم دعا إلى "تعاون استراتيجي أوثق" مع موسكو وتعزيز العلاقات مع الرئيس الروسي "تماشيا مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الهدف السامي المتمثل في بناء دولة قوية".


وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه على الرغم من نفي بيونجيانج أكثر من مرة أنها باعت أسلحة لروسيا لاستخدامها في حربها بأوكرانيا، فقد أكدت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية أكملت تسليم أسلحة تتضمن مقذوفات وصواريخ إلى مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة المدعومة من الكرملين في نوفمبر تشرين الثاني 2022.


وتابع "نشعر بالقلق من أن كوريا الديمقراطية تخطط لتسليم المزيد من المعدات العسكرية إلى روسيا"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
وقالت الولايات المتحدة في مارس إن لديها معلومات جديدة تفيد بأن روسيا تسعى بشكل جدي للحصول على أسلحة إضافية من كوريا الشمالية مقابل مساعدات غذائية.

 

البيان

 




 

 


 

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