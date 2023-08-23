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الأربعاء، 23-08-2023 05:01 م

بولندا تسمح للأمريكيين بمغادرة بيلاروس عبر أراضيها

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الوكيل الاخباري- اقترحت بولندا على الأمريكيين مغادرة الأراضي البيلاروسية عبر بوابة تيريسبول الحدودية مع بيلاروس، بعد إغلاق ليتوانيا معظم المعابر الحدودية مع بيلاروس.

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وأفاد المكتب الإعلامي لحرس الحدود البولندي في بيان رسمي، بأنه "استجابة للنداء العاجل الذي وجهته السفارة الأمريكية لمواطنيها بمغادرة الأراضي البيلاروسية، فقد أجاز حرس الحدود البولندي للمواطنين الأمريكيين القادمين من بيلاروس دخول الأراضي البولندية عبر معبر بلدة تيريسبول شرقي البلاد والعودة إلى الوطن".

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، مواطنيها في بيلاروس على مغادرة البلاد بسبب إغلاق ليتوانيا لمعبرين حدوديين من أصل ستة.

وطلبت الوزارة من مواطنيها استخدام ما تبقى من معابر حدودية مفتوحة مع ليتوانيا ولاتفيا أو مغادرة الأراضي البيلاروسية جوا وباسرع وقت ممكن.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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