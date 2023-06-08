الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

اللجنة الأردنية الجزائرية تلتئم في عمان الأسبوع المقبل

الخصاونة يؤكد أهمية اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة في الأردن

شؤون القدس: مخطط تقسيم الأقصى خطير للغاية

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يطلق فعاليات مهرجان الجميد والسمن غدا

المركزي الأردني يطرح أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

هيئة النقل البري في جرش تسمح لـ12 مركبة عمومية بالعمل تكسي أصفر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

التربية تدعو مئات المرشحين لإشغال وظيفة معلم - أسماء

القبض على تاجر مخدرات مُصنف بالخطير في الرويشد

صالات الافراح: 60% تراجع بالحجوزات ونعاني من تغول المزارع والشاليهات الخاصة

الخميس، 08-06-2023 11:09 ص

بيان خليجي أمريكي حول سوريا

64818801423604316602aa7e


الوكيل الإخباري- أكد بيان خليجي أمريكي الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.


وجاء في بيان خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، "أكد الجانبان مجددا التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)".

اضافة اعلان

 

ورحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل خطوة -مقابل-خطوة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسورية في 1 مايو 2023م.

وأكد الوزراء في البيان المشترك، "مجددا دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات".

كما شدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (37)

بنس ينازل ترامب في معركة انتزاع ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة

image - 2023-06-08T101716.351

ارتفاع غير مسبوق للحرارة في إسبانيا ودول آسيوية

6481750f4c59b718e22cf1b6

توغل 37 طائرة حربية صينية في منطقة الدفاع التايوانية

64816d21423604316602aa66

إرنا: إيران تبدي قلقها من "هشاشة سلامة المحطة النووية الإماراتية"

648170a8423604268b2469f4

خبير عسكري: ارتفاع حاد في خسائر القوات الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة

image (36)

الفلبين ترفع درجة التحذير بشأن بركان مايون

أخبار متعلقة
image (19)

دبابات أبرامز الأمريكية تصل ألمانيا لتدريب قوات أوكرانية

646203414c59b723395a074f

وزير لبناني: تخفيف العبء عنا يبدأ بعودة النازحين

6461e7654236040bf336862b

بدء اجتماع على مستوى الجامعة العربية بمشاركة سوريا هو الأول من 12 عاما

image

بعد تغييب لـ12 عاما.. سوريا تشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة

ز

واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتشيد بالدور المصري

main_image645fc07a3ff94

واشنطن ستعزز وجودها العسكري في مياه الخليج