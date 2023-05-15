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الإثنين، 15-05-2023 01:36 م

وزير لبناني: تخفيف العبء عنا يبدأ بعودة النازحين

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الوكيل الإخباري- رحب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام بعودة سوريا إلى الجامعة الدول العربية، مؤكدا أن تخفيف العبء عن كاهل لبنان يبدأ حكما بالعودة الآمنة للنازحين إلى وطنهم.

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وخلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية في جدة، قال سلام: "قوتنا كعرب بتكتلنا وتكاملنا اقتصاديا والتركيز على تطوير مصالح مشتركة ناجحة لبناء التكامل الاقتصادي لأمتنا".

وأشار إلى أنه "لم يعد خافيا على أحد العبء الاقتصادي الذي يتكبده لبنان جراء استضافته النازحين السوريين، وتخفيف العبء عن كاهل لبنان والدول العربية المستضيفة يبدأ حكما بالعودة السريعة والكريمة والآمنة للنازحين الى وطنهم".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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