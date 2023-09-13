بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية بشأن العمرة

الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، 4 تنبيهات بشأن ضوابط اصطحاب المعتمرين للأطفال أثناء أداء العمرة، مشددة على ضرورة وضع سوار تعريفي حول معصم الطفل المرافق لأهله.



قالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه يتوجب وضع السوار التعريفي حول معصم الطفل عند اصطحابه لأداء المناسك (العمرة)، وتجنب أوقات الذروة والأماكن المزدحمة.

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وتابع بيان الوزارة أن المعتمر عليه حال اصطحاب طفله أيضا الحرص على نظافة الطفل الشخصية والتأكد من الأطعمة التي يتناولها.



تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق سوار الحاج الذكي "نسك" في السعودية سنة 2021، ويقدم هذا السوار الذكي خدمات رئيسة تشمل: توفير كامل المعلومات حول الحاج، والحالة الصحية ومتابعة ورصد بيانات الحالة الصحية المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب، وخدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة.



بالإضافة إلى تحديد موقع الحاج مما يسهم في سرعة الوصول إلى المكان ومساعدته، كما سيتم إرسال رسائل توعوية للحجاج تصلهم عبر سوار الحاج الذكي "نسك"، وغيرها من الخدمات لتقديم تجربة حج وعمرة ميسرة لحجاج بيت الله.