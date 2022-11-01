الثلاثاء 01-11-2022
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الثلاثاء، 01-11-2022 09:38 ص

بيلاروس تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع الجزائر

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الوكيل الاخباري- أعرب رئيس بيلاوس، ألكسندر لوكاشينكو، لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، عن استعداد بلاده لتطوير التعاون وتعزيزه بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والصناعة.

وهنأ لوكاشينكو الرئيس الجزائري بالعيد الوطني للثورة، مشيرا إلى تطور علاقات الصداقة والثقة بين البلدين.

وأضاف رئيس بيلاروس أن "هذا يؤكده التعاون الفعال والدعم المتبادل على الساحة الدولية".

وأكد لوكاشينكو لنظيره الجزائري أن "الجانب البيلاروسي مستعد لتكثيف الحوار بشكل كبير مع الجزائر"، كما دعا إلى العمل على تعزيز التعاون الثنائى وخاصة في التجارة والصناعة، لصالح البلدين.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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