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الأربعاء، 13-03-2024 03:55 م

صحيفة تؤكد استعداد البنتاغون لتزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن البنتاغون مستعد لإرسال صواريخ باليستية تكتيكية طويلة المدى من طراز ATACMS إلى أوكرانيا.

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وأشار بعض هؤلاء المسؤولين إلى أن الجانب الأوكراني طلب مرات كثيرة من الولايات المتحدة تزويده بصواريخ ATACMS بمدى يصل إلى حوالي 290 كيلومترا لقصف شبه جزيرة القرم.

لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفضت هذه الفكرة، وأصرت على أن الجيش الأمريكي نفسه بحاجة إليها. وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة أن البنتاغون مستعد لتقديم مثل هذه الصواريخ، لأن الجيش الأمريكي يمكنه استخدام صواريخ جديدة عالية الدقة- Precision Strike Missile.


ووفقا للمسؤولين الذين تحدثت الصحيفة معهم، لا يزال غير معروف حتى الآن، هل سيوافق الرئيس الأمريكي على توريد الصواريخ الأطول مدى لأوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

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