السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

يديعوت أحرونوت: غانتس يتوجه لواشنطن دون التنسيق مع نتنياهو

تقارير: تعويم الجنيه المصري قريب جداً

هولندا.. وقفات داعمة لفلسطين في 16 محطة قطار

تحذير إسرائيلي من تفجر الوضع بالضفة الغربية في رمضان

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

3145 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الجمعة

منظمة الصحة العالمية: مستوى الدمار بمحيط مستشفى الشفاء يفوق الكلمات

البنك الدولي يمدد إغلاق مشروع إزالة مركبات الكربون في الأردن

هآرتس: "مجزرة الطحين" ستغير مسار الحرب

بايدن: سننفذ في الأيام المقبلة عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة

السبت، 02-03-2024 08:35 ص

بينها 4 أمريكية.. 15 سفينة تجارية تأثرت بهجمات الحوثيين

2024_02_19_01_08_38


الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، أن لا سفن عسكرية تأثرت بهجمات المسيرات أو الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن.

اضافة اعلان

 

كما بيّن البنتاغون في إفادة صحفية، أن حوالي 15 سفينة تجارية تأثرت، منها أربع سفن أمريكية.

إلى ذلك، بيّن أن هناك ما بين أربع إلى ثماني سفن تابعة للتحالف في البحر الأحمر في كل يوم، وفق ما نقلت "العربية.نت".


وكان قائد الحوثيين عبدالملك الحوثي قال في خطاب ألقاه أمس: إن الجماعة استهدفت 54 سفينة منذ بداية العمليات، مشيراً إلى أن 384 هو إجمالي ما تم إطلاقه من صواريخ ومسيرات على السفن في البحر الأحمر.


ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت التوترات على عدة جبهات في المنطقة، وانسحب فتيل هذا التوتر أيضاً إلى هذا الممر الملاحي المهم دولياً.


فقد أدت هجمات الحوثي التي لامست الـ 60 بحسب تقديرات بريطانية وأمريكية، إلى تهديد سلامة الملاحة الدولية، وعطلت حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.


كما أجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.


كذلك فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين "إسرائيل" و"حماس"، والمستمرة منذ 5 شهور، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتوسيع الصراع.


في حين نفذت القوات الأمريكية والبريطانية عدة ضربات مشتركة خلال الأسابيع الماضية على مواقع حوثية في اليمن، مهددة بتنفيذ المزيد، كما لوحت واشنطن باستهداف قيادات الجماعة أيضاً.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000432211

بايدن يمتنع عن التعليق على إمكانية إطلاق مفاوضات مع بوتين بشأن أوكرانيا

1000432208

انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية الإيرانية

1000432219

زعيم حزب "البديل لألمانيا" يعارض توريد صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا

bBDanDGaZpV7HnYNiloRJHAlDvZluHQw5OWzrzhz

ضربة أميركية ضد صاروخ جهزه الحوثيون للإطلاق

444444

بالتفاصيل.. ما لا تعرفه عن الثلاثاء الكبير في الانتخابات الأميركية

2252252

مصر: نأمل في توقف القتال في غزة قبل رمضان

أخبار متعلقة
65d5f6b942360426bd222b12

روسيا تختبر أسلحة سفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

11

تدمير طائرتين مسيرتين أُطلقتا من اليمن

65d442dd4236043b4c32a19b

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لم ترسل أي أسلحة إلى اليمن

65d33eaf4c59b71e782bb86a

الولايات المتحدة تطور برنامج اكتشاف الصواريخ الفرط صوتية من الفضاء

65d2f7984c59b70db23c3d8f

الدفاعات الروسية تسقط مسيرة جنوب غربي روسيا

72_news_1708019319

الحوثيون: نفذنا عملية ضد سفينة بريطانية بخليج عدن