بيونغيانغ: فشل إطلاق القمر الاصطناعي الإخفاق الأكثر خطورة

الوكيل الإخباري - وصفت كوريا الشمالية، محاولتها الفاشلة لإطلاق قمر اصطناعي عسكري للاستطلاع بالإخفاق الأكثر خطورة خلال النصف الأول من العام، كما أكدت تعهدها بوضع القمر في مداره قريباً، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام كورية شمالية.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن كوريا الشمالية عرضت هذا التقييم بشأن محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ يحمل قمراً اصطناعياً عسكرياً للتجسس في 31 مايو الماضي، بعد جلسة عامة للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري الحاكم، بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أنهت أعمالها أمس الأحد.

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وكان صاروخ «تشوليما 1» الذي يحمل قمراً اصطناعياً للاستطلاع العسكري، قد أقلع من منصة إطلاق جديد في منطقة سوهاي لإطلاق الاقمار الاصطناعية، ولكنه تحطم في البحر الأصفر، بعد ما وصفته بيونغيانغ بأنه بداية غير طبيعية في محرك المرحلة الثانية لصاروخها الفضائي.



وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن الأمر الأكثر خطورة هو إخفاق إطلاق القمر الاصطناعي العسكري للاستطلاع، وهو أمر استراتيجي مهم في مجال التطور الفضائي، في 31 مايو الجاري، مشيرة إلى أن الاخفاق يعد من ضمن العيوب التي لا يمكن تجاهلها.



وأضافت الوكالة، أنه تم انتقاد المسؤولين عن الاطلاق بشدة، كما أنه صدر أمر بتحليل سبب الاخفاق من أجل إطلاق قمر اصطناعي عسكري للاستطلاع بنجاح خلال فترة قصيرة.

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