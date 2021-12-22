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الأربعاء، 22-12-2021 11:36 ص

تأخير جلسة في مجلس النواب المصري بسبب الطقس

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الوكيل الإخباري-أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، اجتماعها مع وزير التنمية المحلية المصري، ومحافظ الإسكندرية بسبب صعوبة الطقس.

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وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه من المحتمل عقد هذه الجلسة الهامة يوم الأربعاء المقبل، وذلك وفقا لتحسن حالة الجو، لاسيما أن محافظة الإسكندرية تواجه طقسا شديد الصعوبة.


وأشار النائب أحمد السجيني إلى أن محافظ الإسكندرية على تواصل دائم مع اللجنة البرلمانية، وبالفعل كان من المقرر حضور 5 رؤساء أحياء يمثلون المحافظة للإجابة على طلبات الإحاطة الخاصة بالنواب الإ أن صعوبة الطقس وانشغال رؤساء الأحياء بمتابعة بعض الأعمال الناتجة عن سقوط الأمطار والثلوج لتسهيل حركة المرور، أدى إلى تأجيل هذا الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم.

 

روسيا اليوم

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