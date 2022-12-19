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الإثنين، 19-12-2022 10:20 ص

تايلاند.. غرق سفينة عسكرية و31 بحارا في عداد المفقودين

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الوكيل الإخباري - غرقت سفينة تابعة للبحرية التايلاندية، مساء أمس الأحد، في خليج تايلاند وسط جهود مكثفة من قبل سفن وطائرات هليكوبتر لإنقاذ البحارة من المياه.

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وقالت البحرية إنه تم إنقاذ 75 بحارا حتى فجر اليوم الاثنين ولا يزال 31 بحارا في الماء.


ووفق وكالة أسوشيتد برس فإن رياحا قوية هبت بمياه البحر ما تسبب في تدمير نظام السفينة الكهربائي مساء أمس الأحد.


وأرسلت البحرية الملكية التايلاندية ثلاث فرقاطات وطائرتي هليكوبتر بآلات ضخ متحركة لمحاولة مساعدة السفينة المعطلة عن طريق إزالة مياه البحر لكنها لم تستطع فعل ذلك بسبب الرياح القوية.


وسمح فقدان الطاقة بتدفق المزيد من مياه البحر إلى السفينة، ما تسبب في إدراجها وغرقها.


ووقع الحادث عندما كانت السفينة الحربية تقوم بدورية في البحر على بعد 32 كيلومترا (20 ميلا) من الرصيف في منطقة بانجسافان في مقاطعة براتشواب خيرى خان.


بينما يشهد شمال ووسط تايلاند أبرد درجات الحرارة خلال العام، وشهد كذلك أقصى جنوب البلاد عواصف وفيضانات بالأيام الأخيرة، وتم تحذير السفن بالبقاء على الشاطئ.


بترا

 




 

 


 

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