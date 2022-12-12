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الإثنين، 12-12-2022 04:38 م

روسيا تنزل إلى المياه سفينة حاملة لصوارخ "كاليبر" المجنحة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن إنزال سفينة صاروخية جديدة إلى المياه، طوّرت لصالح الجيش.

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وقال بيان صادر عن الخدمة: "شهد مصنع غوركي في زيلينودولسك احتفالية خصصت لإنزال سفينة Naro-Fominsk الصاروخية إلى المياه".


وأشار البيان إلى أن Naro-Fominsk هي السفينة الصاروخية رقم 11 من سفن Buyan-M التي تطورها روسيا لجيشها في إطار المشروع الحكومي 21631، وأن العمل جار على تصنيع عدة سفن من هذه الفئة أيضا لصالح الجيش الروسي".


وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء سيستكملون تجهيز السفينة بالمعدات المطلوبة، وسيخضعونها لسلسلة من الاختبارات، ومن المفترض أن تسلّم لأسطول بحر البلطيق الروسي عام 2023.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Buyan-M الروسية 75 مترا، وعرضها 11م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طن، ويمكنها حمل طاقم مكون من 52 شخصا، وتتمتع بسرعة حركة هي 25 عقدة بحرية، وتقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة.


وتتسلح هذه السفن بصواريخ "كاليبر" المجنحة العالية الدقة، ومدافع A-190 من عيار 100 ملم، ومنظومات Igla المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات مضادة للأهداف الجوية والبحرية.

 

RT

 




 

 


 

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