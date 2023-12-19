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الثلاثاء، 19-12-2023 10:16 ص

تايوان تعلن استعدادها لمساعدة الصين في عملية البحث والإنقاذ بعد الزلزال القوي

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة الأنباء المركزية لتايوان بأن مكتب إدارة الجزيرة عبر عن استعداده لمساعدة السلطات الصينية في إجراء عملية البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب أمس الاثنين شمال غربي البلاد.

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ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الإدارة، تشين جيا جين قوله: "وإذا كانت هناك حاجة إلى مساعدة من جانب تايوان، فإن الإدارات المعنية مستعدة لتقديمها في الوقت المناسب".

وتم تسجيل عدة هزات بقوة تصل إلى 6.2 درجة على مقياس ريختر في الساعة 23:59 من أمس الاثنين في مقاطعتي قانسو تشينغهاي شمال غربي الصين.

ووقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات. ووفقا لأحدث البيانات، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 118 شخصا على الأقل. ويشارك في عملية البحث والإنقاذ حاليا أكثر من 1.5 ألف ممثل لخدمات الطوارئ الصينية.

 




 

 


 

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