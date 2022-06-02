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الخميس، 02-06-2022 10:41 ص

تحذير أممي: الجفاف يهدد حياة أكثر من 7 ملايين شخص في الصومال

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الوكيل الاخباري- حذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال، آدم عبد المولى، الليلة الماضية، من التوقعات المدمرة لملايين الصوماليين المتضررين من الجفاف، وسط تصاعد مخاطر المجاعة.

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ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة، عن عبد المولى، قوله إن "الوضع مروع وكئيب للغاية، وسوف يتأثر 7.1 مليون شخص بحالة الجفاف قبل نهاية العام الحالي"، موضحا أن حوالي 1.4 مليون طفل يواجهون سوء تغذية حاد".


ووفقا لتقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإنه اعتبارا من أيار الماضي، تأثر حوالي 6.1 مليون صومالي بحالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف.


وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه خلال الفترة من نيسان إلى منتصف أيار من هذا العام، تم تسجيل أمطار خفيفة إلى معتدلة في أجزاء من جنوب ووسط وشمال غرب الصومال، وكانت هناك عواصف وفيضانات مفاجئة في بعض المناطق، لكن كمية الأمطار كانت أقل من المتوسط، وغير كافية للتخفيف من ظروف الجفاف الحالية.


ويواجه الصومال رابع موسم جفاف على التوالي وخطرا متزايدا بحدوث مجاعة في ست مناطق، ولا سيما إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، ولم تستمر المساعدة الإنسانية للوصول إلى الأكثر ضعفا.


روسيا اليوم

 




 

 


 

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