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الإثنين، 16-05-2022 07:01 ص

حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال

شش


الوكيل الإخباري - أدى حسن شيخ محمود، اليمين الدستورية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في الصومال، ليصبح بذلك الرئيس العاشر في تاريخ البلاد.

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وأدى شيخ محمود (67 عاما)، اليمين الدستورية في قاعدة عسكرية بمطار مقديشو الدولي، وسط إجراءات أمنية مشددة.


وأعلن رئيس البرلمان، شيخ آدم محمد نور، عقب الانتهاء من عملية فرز الأصوات، أن شيخ محمود، حصل على 214 صوتا، مقابل 110 أصوات لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو.


وجرت الانتخابات عبر ثلاث جولات طوال يوم الأحد، حيث شارك في الجولة الأولى 34 مرشحا رئاسيا، قبل أن تنحسر المنافسة بالجولة الثانية بين 4 مرشحين، وفي الثالثة بين شيخ محمود وفرماجو.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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