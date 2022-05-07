تحذير شديد اللهجة من بوتين إلى أوروبا والولايات المتحدة

الوكيل الإخباري-بمشاركة جنود ودبابات وعربات عسكرية تحمل صواريخ باليستية، تخطط روسيا لعرض عسكري "مهول"، الأسبوع المقبل، يأمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيه أن يرسل تحذيرا "شديد اللهجة" إلى أوروبا والولايات المتحدة.



"موكب الحرب العالمية الثانية"، هو موكب تحتفل به روسيا في 9 مايو من كل عام، يصادف الذكرى الـ 77 لانتصار الاتحاد السوفيتي في أوروبا، عندما هزمت القوى المتحالفة ألمانيا النازية، ويأتي الآن وسط أزمة كبيرة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب.

اضافة اعلان



ووفقا لرويترز، سيشمل العرض العسكري أيضا طائرات أسرع من الصوت، وقاذفات من طراز "تو 160"، وطائرة "إليوشين إل-80"، ، والتي تحمل القيادة العليا للإدارة في حالة نشوب حرب نووية.



طائرة "إليوشين إل-80"، لا تحتوي على نوافذ باستثناء تلك الموجودة في مقدمة الطائرة، وقد شوهدت في موسكو في الأيام الأخيرة، وهي تشارك في رحلة بروفة على ارتفاعات منخفضة لاستعراض يوم النصر، حسب "ديلي ميل".

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة

