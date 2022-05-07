السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرات هجومية للحوثيين بصعدة

عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

العراق : مصرع عائلة مكونة من طفلين ووالدتهما نتيجة حريق

وفاة و 8 اصابات بحادث سير على طريق اربد عجلون

إصابتان بحادث سير في عمان

استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

الإفتاء توضح حول حكم بيع الأضاحي الموصوفة

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

نحو 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

هام من التربية بشأن نظام التناوب في المدارس

السبت، 07-05-2022 04:21 م

تحذير شديد اللهجة من بوتين إلى أوروبا والولايات المتحدة

عرض-عسكري


الوكيل الإخباري-بمشاركة جنود ودبابات وعربات عسكرية تحمل صواريخ باليستية، تخطط روسيا لعرض عسكري "مهول"، الأسبوع المقبل، يأمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيه أن يرسل تحذيرا "شديد اللهجة" إلى أوروبا والولايات المتحدة.

"موكب الحرب العالمية الثانية"، هو موكب تحتفل به روسيا في 9 مايو من كل عام، يصادف الذكرى الـ 77 لانتصار الاتحاد السوفيتي في أوروبا، عندما هزمت القوى المتحالفة ألمانيا النازية، ويأتي الآن وسط أزمة كبيرة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب.

اضافة اعلان


ووفقا لرويترز، سيشمل العرض العسكري أيضا طائرات أسرع من الصوت، وقاذفات من طراز "تو 160"، وطائرة "إليوشين إل-80"، ، والتي تحمل القيادة العليا للإدارة في حالة نشوب حرب نووية.


طائرة "إليوشين إل-80"، لا تحتوي على نوافذ باستثناء تلك الموجودة في مقدمة الطائرة، وقد شوهدت في موسكو في الأيام الأخيرة، وهي تشارك في رحلة بروفة على ارتفاعات منخفضة لاستعراض يوم النصر، حسب "ديلي ميل".

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرات هجومية للحوثيين بصعدة

a3ee1564-الجامعة-العربية

الجامعة العربية تحذر من تداعيات بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة

الناتو-علم-2-scaled

الناتو: ندعم أوكرانيا بقوة ولن نصبح طرفا في الصراع

1987251

السعودية .. تفعيل المصلى المتنقل على الشواطئ والمتنزهات في جدة

7917865_1483949741

اوكرانيا .. عودة مترو أنفاق كييف للعمل من جديد

19_2021-637572952431191562-119

مصر : الأرض تشهد خسوفاً كلياً للقمر الاثنين 16 ايار

أخبار متعلقة
g

مقتل 21 صحفيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

1

زيلينسكي : الوثيقة الختامية لإنهاء الحرب قد تتكون من معاهدتين

اوكرانيا

الرئيس الأوكراني : روسيا خسرت أوكرانيا إلى الأبد

62598dbd4c59b717b90d4c76

روسيا تطرد 18 دبلوماسيا في بعثة الاتحاد الأوروبي

----webp-2-1

روسيا: سوف نحقق الهدف من العملية العسكرية في اوكرانيا

61117768_101

عمدة ماريوبول: مقتل 10 آلاف مدني في المدينة منذ استهدافها