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الثلاثاء، 18-04-2023 08:50 م

تحري هلال شوال في السعودية الخميس المقبل

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الوكيل الاخباري -  دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عموم المسلمين على أراضيها إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء يوم الخميس، 29 من شهر رمضان لهذا العام.

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ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك في إعلان للمحكمة قالت فيه، إنه نظراً لما تضمنه قرار المحكمة بأن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 23 / 3 / 2023م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس.


 




 

 


 

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