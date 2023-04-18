تحري هلال شوال في السعودية الخميس المقبل

الوكيل الاخباري - دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عموم المسلمين على أراضيها إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء يوم الخميس، 29 من شهر رمضان لهذا العام.

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ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك في إعلان للمحكمة قالت فيه، إنه نظراً لما تضمنه قرار المحكمة بأن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 23 / 3 / 2023م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس.