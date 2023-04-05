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الأربعاء، 05-04-2023 02:51 م

الملك سلمان يوجه بشأن معونة شهر رمضان لهذه الفئة

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الوكيل الإخباري - وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" انه قد شملت توجيهات خادم الحرمين الشريفين صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية/ أحمد بن سليمان الراجحي، إن هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي تلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

 




 

 


 

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