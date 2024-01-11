الخميس 11-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد: الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي

حزب الله يعلن قصف مواقع إسرائيلية

المقاومة: لا اتفاق ولا تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة

فعاليات سياسية وقوى وطنية: مواقف الملك الداعمة لقضايا أمته وفلسطين تمثل صوت الحق والحكمة

قصف إسرائيلي يودي بحياة لبنانييْن

ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء في غزة إلى 117

الخصاونة: الملك وجه إلى وضع استراتيجية لتطوير منتجات الفوسفات والبوتاس

أبرز ما جاء في مرافعات جنوب إفريقيا بدعوتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

حبس شخص 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار اصطاد 9 حيوانات نادرة

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

عاجل

المقاومة: لا اتفاق ولا تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة

الخميس، 11-01-2024 04:52 م

باكستان: مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة خلال هجوم

489231


الوكيل الإخباري - قُتل 10 أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفل يبلغ عامين، خلال هجوم وحشي في شمال غربي باكستان، بحسب ما أعلنت الشرطة هناك.

وقع الهجوم الذي أدى إلى مقتل شقيقين وزوجتيهما وأطفالهم الستة الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً، إضافة إلى ضيف لديهم، خلال وجودهم في منزلهم بمنطقة لكي مروت، في إقليم خيبر بختونخوا.

وأشار قائد الشرطة في المنطقة، طارق حبيب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن التحقيقات الأولية تستبعد فرضية الإرهاب.

وتُعدّ تسويات الحسابات بين العائلات أمراً شائعاً في باكستان. ولكن، في الجبال الشمالية الغربية للبلاد، حيث تخضع المجتمعات لقواعد الشرف القبلية الصارمة، يمكن أن تكون عمليات الآخذ بالثأر عنيفة، وقد تستمر لأجيال.

ولم تستبعد الشرطة فرضية الثأر، بحسب ما قال مسؤول آخر في الشرطة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة. وأضاف أن الضحايا «قُتِلوا بسلاح حاد، وبعضهم أصيب بطلقات ناريّة».

وفي مارس (آذار) الماضي، قُتِل سياسي بارز و10 أشخاص كانوا برفقته خلال هجوم استهدف سياراتهم بدافع ثأر عائلي عمره 50 عاماً.

ولقي ما لا يقل عن 4 أشخاص حتفهم، بينهم 3 من رجال الشرطة، في هجوم إرهابي بالقرب من نقطة تحصيل رسوم على طريق كوهات اندوس السريع، في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وذكرت قناة «جيو» الباكستانية أن التقارير الأولية أفادت بأن أكثر من 10 إرهابيين هاجموا نقطة التحصيل ونقطة تفتيش أمني، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم 3 من رجال الشرطة.

وطوَّقت قوات الشرطة والجيش الباكستانية المنطقة بأكملها، وشرعت في عملية بحث عن الإرهابيين. يُذكر أن المناطق الباكستانية المتاخمة للحدود مع أفغانستان تشهد زيادة كبيرة في الهجمات منذ عودة «طالبان» للسلطة في 2021.

اضافة اعلان

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
659feb5942360457a47b7a30

استخباراتي أمريكي سابق يحذر زيلينسكي من ضربة جدية: هذا ما قاله بوتين

255345

حزب الله يعلن قصف مواقع إسرائيلية

659fe9bc4236045ccf41095f

وكالة "تسنيم" : بحرية الجيش الإيراني تحتجز ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة

652969527ab50

قصف إسرائيلي يودي بحياة لبنانييْن

258977

تعليق حوثي على قرار مجلس الأمن المتعلق بالملاحة الدولية

659fbf8342360458446b2b49

مجلة أمريكية تنصح زيلينسكي: الوقت ليس حليفك

أخبار متعلقة
65992aec423604109315a7c2

شرطة كوريا الجنوبية تحبط محاولة اقتحام مكتب رئيس البلاد

479460

زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يغادر العناية المركزة

WhatsApp Image 2024-01-03 at 9.02.09 AM

رجل يطلق النار على محكمة قضت بعدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة

6592985842360437382bed6d

فرنسا.. إضرام النيران في 745 سيارة ليلة رأس السنة

image

مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن أفغانستان

image (20)

إعادة فتح محطة سكك حديدية في ألمانيا بعد إغلاقها بسبب تهديد أمني