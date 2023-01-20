الجمعة 20-01-2023
الوكيل الاخباري

75 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

إجراء 650 عملية من مختلف التخصصات بمستشفى الإيمان الحكومي الجديد

السعودية: لن نُطبع العلاقات مع اسرائيل الا بشرط - فيديو

الدفاع المدني يتعامل مع 1193 حالة اسعافية الخميس

ارتفاع قيمة احتياطي الأردن من الذهب إلى 2.8 مليار دينار العام الماضي

الصومال.. الجيش يصد هجوما لحركة الشباب على قاعدة عسكرية وسط البلاد

كم تبلغ ثروة الكوميدي الشهير عزيز؟

انطلاق منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد بمشاركة الأردن

تحطم طائرة صغيرة شمال مدينة نيويورك

3 دول جديدة تفقد حقوق التصويت في الأمم المتحدة وأخرى تنتظر

الجمعة، 20-01-2023 12:35 م

تحطم طائرة صغيرة شمال مدينة نيويورك

467737


الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الأميركية، أن طائرة صغيرة ذات محرك واحد
تحطمت في الضاحية الشمالية لمدينة نيويورك الليلة الماضية وعلى متنها شخصان، وما زال البحث جاريا للعثور على الحطام.

اضافة اعلان


وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية، أن الطائرة نوع بيتشكرافت A36، التي تتسع لستة ركاب، سقطت فجر اليوم الجمعة، بعد أن أبلغ الطيار عن عطل المحرك على بعد حوالي ميل واحد من مطار مقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك.


ووفقا للمتحدث باسم المقاطعة، فإن الطائرة كانت في طريقها إلى مطار مقاطعة كوياهوغا في أوهايو من مطار جون أف كنيدي (مدينة نيويورك) عندما فقد الطيار الاتصال بمسؤولي إدارة الطيران الفيدرالية، حيث كان اثنان، بما في ذلك الطيار، على متن الطائرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
news-250321-saudi.yemen

السعودية: لن نُطبع العلاقات مع اسرائيل الا بشرط - فيديو

63ca6a9442360409bf05fbda

بن زايد يعلن 2023 عام الاستدامة في الإمارات

63ca643f4236046b14543335

الصومال.. الجيش يصد هجوما لحركة الشباب على قاعدة عسكرية وسط البلاد

63ca55c84c59b7328c3ce17f

3 دول جديدة تفقد حقوق التصويت في الأمم المتحدة وأخرى تنتظر

1070857310_0_0_2983_1677_1920x0_80_0_0_72371db7b91ef17e2415f79222572592

دونيتسك .. الإعلان عن تحرير بلدة استراتيجية في الطريق إلى أرتيموفسك

63ca2e7b42360460aa42353a

إدارة الطيران الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة وراء أسباب فشل نظام الإنذار

أخبار متعلقة
csm_nyc_pic_025a1aa24e

رئيس بلدية نيويورك: لا مكان في المدينة للمهاجرين

63b67cd14c59b7571622551a

تغريم عمدة نيويورك بسبب وجود قوارض في منزله

ووو

61 قتيلا جراء العاصفة الثلجية القوية في أميركا

63aaa97f4c59b765ee146ce2

سياسي روسي يقترح نقل مقر الأمم المتحدة إلى منغوليا

4

31 قتيلا جراء عواصف ثلجية تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة الأمريكية -صور

63a556dd423604722f0aac04

إعلان حالة طوارئ في نيويورك