تحطم طائرة صغيرة شمال مدينة نيويورك

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الأميركية، أن طائرة صغيرة ذات محرك واحد

تحطمت في الضاحية الشمالية لمدينة نيويورك الليلة الماضية وعلى متنها شخصان، وما زال البحث جاريا للعثور على الحطام.

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وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية، أن الطائرة نوع بيتشكرافت A36، التي تتسع لستة ركاب، سقطت فجر اليوم الجمعة، بعد أن أبلغ الطيار عن عطل المحرك على بعد حوالي ميل واحد من مطار مقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك.



ووفقا للمتحدث باسم المقاطعة، فإن الطائرة كانت في طريقها إلى مطار مقاطعة كوياهوغا في أوهايو من مطار جون أف كنيدي (مدينة نيويورك) عندما فقد الطيار الاتصال بمسؤولي إدارة الطيران الفيدرالية، حيث كان اثنان، بما في ذلك الطيار، على متن الطائرة.