تخوف أمريكي من إقدام إسرائيل على توغل بري في لبنان خلال أشهر

الوكيل الإخباري- يتخوف مسؤولون بالإدارة والاستخبارات الأمريكية من احتمال إقدام إسرائيل على توغل بري في جنوب لبنان أواخر الربيع أو مطلع الصيف المقبلين، في حال فشل جهود إبعاد "حزب الله" عن الحدود.



ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن إدارة الرئيس جو بايدن عقدت إحاطات استخباراتية حول هذه المسألة، استعدادا لاحتمال عدم إمكانية إجبار "حزب الله" على الانسحاب من الحدود من خلال الإجراءات الدبلوماسية.

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وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية: "نعمل على افتراض أن هناك عملية عسكرية إسرائيلية خلال الأشهر المقبلة".



وأكد مسؤول آخر أن هناك مسؤولون بالحكومة والجيش الإسرائيليين يحبذون الإقدام على توغل بري في لبنان.



وحذر مسؤول قريب من دوائر الاستخبارات الأمريكية من أن "هناك مخاوف من أن يتطور الأمر إلى حملة جوية مكثفة تصل إلى عمق أكبر باتجاه الشمال في مناطق مأهولة بالسكان، وتتطور في النهاية إلى عنصر بري أيضا".



ويتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" الضربات عبر الحدود منذ 8 أكتوبر الماضي، حيث أعربت الجماعة اللبنانية عن تضامنها مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في أعقاب هجوم "حماس" والفصائل الأخرى على إسرائيل يوم 7 أكتوبر والعملية الإسرائيلية في غزة.



روسيا اليوم