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الإثنين، 07-03-2022 03:17 م

روسيا تعلن عن قائمة الدول المعادية - أسماء

بببببب


الوكيل الإخباري - اعلنت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، عن قائمة الدول التي ترتكب أعمالا تصفها بـ"العدائية"، في خضم العمليات العسكرية التي تجريها البلاد في أوكرانيا المجاورة، وسط تنديد غربي واسع.

وتشمل القائمة المعادية كلا من ( أستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وإيسلندا وكندا وليختنشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسان مارينو وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان و أوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان).

ويأتي إقرار هذه القائمة فيما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد ألمح إليها قبل يومين، في مسعى للرد على عقوبات يجري فرضها بدون توقف منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية في 24 فبراير الماضي.

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وكانت موسكو قد تحدثت عن إجراءات عقابية ستتخذها هي الأخرى ردا على الأعمال العدائية ضدها والتي اتخذتها تلك الدول.

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