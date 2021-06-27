ترامب: روسيا تهين الولايات المتحدة في ظل حكم بايدن

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن القوى الأجنبية، بما في ذلك روسيا، تهين الولايات المتحدة، في ظل الرئيس الحالي جو بايدن.



وأكد ترامب خلال اجتماع في ولاية أوهايو، يوم أمس السبت، أن "الصين وروسيا وإيران تهين بلدنا"، مضيفا أن "جو بايدن يدمر بلادنا أمام أعيننا".

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كما جدد ترامب اتهاماته ضد الديمقراطيين بتزوير نتائج انتخابات عام 2020، واتهمهم أيضا بما وصفه بـ "الكارثة" على الحدود الأمريكية، حيث يتزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين.



بالإضافة إلى ذلك، دعا ترامب الجمهوريين إلى العمل معا لتحقيق "نصر كبير" في الانتخابات المقبلة.

المصدر: روسيا اليوم