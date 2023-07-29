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السبت، 29-07-2023 08:40 ص

الولايات المتحدة تعلن مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار

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الوكيل الاخباري - وافق الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الجمعة، على تقديم مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار، بحسب واشنطن بوست.

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وتحدّث البيت الأبيض في بيان مقتضب عن "معدّات دفاعيّة" و"تدريب عسكري"، كما تحدّث مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه في وقت سابق الجمعة عن أنظمة مراقبة واستطلاع وذخيرة وقطع غيار ومعدّات أخرى.


وتعتبر بكين، تايوان جزءا من أراضيها وتُبدي بشكل منهجي احتجاجها لدى الإعلان عن أيّ مساعدات عسكريّة للجزيرة.


وتبيع الولايات المتحدة أسلحة لتايوان منذ سنوات، لكنّ المساعدات الجديدة ستأتي مباشرة من المخزونات الموجودة لدى واشنطن.


وقال متحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون) إنّ هذه المساعدة ستُتيح لتايوان "تعزيز قدرة الرّدع لديها، الآن وفي المستقبل"، ولا سيّما لناحية "مخزونات (الأسلحة) الدفاعيّة" وكذلك "القدرات الدفاعيّة المضادّة للدروع والمضادّة للطائرات".


بترا


 




 

 


 

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