ترمب أمام المحكمة: أنا غير مذنب

الوكيل الاخباري - دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ببراءته من تهم التآمر على المؤسسات الأمريكية، بعد يومين على اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 .



وأجاب الملياردير الجمهوري خلال مثوله أمام محكمة فدرالية في واشنطن، بأنه غير مذنب عندما قرأت القاضية موكسيلا أوباديايا التهم وأحكام السجن القصوى المرتبطة بها.



وصرح ترمب للصحافيين في مطار ريغان الوطني قبل مغادرته واشنطن على متن طائرته الخاصة، وندد بـ"يوم حزين جدا" للولايات المتحدة، معتبرا أنه يتعرض للاضطهاد باعتباره خصما سياسيا، على حد تعبيره.

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وأضاف "هذا اضطهاد للشخص الذي يتقدم بنسب عالية جدًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ويتقدم على الرئيس جو بايدن كثيرًا.