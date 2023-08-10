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الخميس، 10-08-2023 11:35 م

بايدن يعلن حالة الكارثة الكبرى في هاواي

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الكارثة الكبرى في هاواي بعد حرائق الغابات، مفرجا عن أموال فيدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة بعد أن أودت النيران بحياة 36 شخصا ودمرت بلدة تاريخية.

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وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن أعلن وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي.

 

وأضاف أن بايدن أمر بتقديم مساعدات فيدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس "أعرب عن تعازيه الحارة بعد الخسائر في الأرواح والدمار الهائل في الأراضي والممتلكات".

وأشار مكتب بايدن إلى أنه تحدث الخميس عبر الهاتف مع حاكم هاواي جوش غرين.

واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا الثلاثاء اجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.

 

 




 

 


 

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