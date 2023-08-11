الجمعة 11-08-2023
الوكيل الاخباري

تركيا.. إصابة 22 شخصا بجروح طفيفة في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد

الرصيفة :حملة واسعة لإزالة الاعتداءات على الطريق والبسطات

بينهم بريطاني.. مقتل 5 أشخاص خلال إضراب وسائل النقل بجنوب إفريقيا

خبر سار لعشاق المانجا

بايدن يعلن حالة الكارثة الكبرى في هاواي

ولي العهد يشكر الأردنيين على مشاعرهم الصادقة بمشاركتهم الفرح في زفافه

قرار حكومي هام بشأن العمالة الوافدة

تحذير لهذه الفئة من التعرض للنوبة القلبية

عن طريق الخطأ.. سوناك يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

زلزال قوي جديد يضرب تركيا

الجمعة، 11-08-2023 12:50 ص

تركيا.. إصابة 22 شخصا بجروح طفيفة في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد

64d558994c59b73b9301e1f3


الوكيل الاخباري- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب الخميس ولاية ملاطية جنوب تركيا.

وأكد الوزير قايا أن 22 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة في الزلزال.

اضافة اعلان

 

وذكر في منشور بحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "أن الفرق التركية واصلت جهود المسح الميداني في المنطقة بعد وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات، ومركزه بمنطقة يشيليورت في ولاية ملاطية".

وأشار قايا إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية فإن الزلزال تسبب في انهيار مبنى مهجور، وميلان مبنيين متضررين من زلزال قهرمان مرعش في 6 فبراير.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64d5257d42360471201696d0

بينهم بريطاني.. مقتل 5 أشخاص خلال إضراب وسائل النقل بجنوب إفريقيا

64d5431a4c59b73e6367f19f

بايدن يعلن حالة الكارثة الكبرى في هاواي

64d531b44c59b74104718e90

عن طريق الخطأ.. سوناك يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

64d52ca942360408d42fe368

زلزال قوي جديد يضرب تركيا

64d51a944236046ed57b2f36

ترامب: بايدن فقد عقله ويقود الولايات المتحدة إلى الجحيم

64d518a7423604673512a87e

الكشف عن موعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر

أخبار متعلقة
64d52ca942360408d42fe368

زلزال قوي جديد يضرب تركيا

60c6d8fa-d4fb-41dc-9c67-05823a425000

بعد 6 أشهر.. هذا ما حل بعفراء التي ولدت يتيمة تحت الأنقاض بزلزال تركيا

8

الصين: إصابة 21 شخصاً إثر زلزال بقوة 5.5 درجة

ز

زلزال بقوة 6.8 درجة قبالة سواحل أمريكا الوسطى