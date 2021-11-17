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الأربعاء، 17-11-2021 12:16 م

تركيا.. إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل موغلا وإزمير

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الوكيل الإخباري-أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 74 مهاجرا غير نظامي، قبالة السواحل التركية، بحسب وكالة "الأناضول".

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وذكرت وكالة "الأناضول" أن فرق خفر السواحل التركية تلقت بلاغا عن مهاجرين داخل طوافات نجاة قبالة سواحل سواحل موغلا غربي تركيا، فتوجهت على الفور إلى الموقع.


وأوضحت أن فرق الخفر أنقذت 60 مهاجرا غير نظامي، دفعت القوات اليونانية طوافاتهم نحو المياه الإقليمية التركية. وأشارت إلى أن الفرق نقلت المهاجرين إلى البر التركي، وسلمتهم أصولا إلى مديرية الهجرة في موغلا.


في السياق نفسه، أنقذت فرق خفر السواحل، 14 مهاجرا غير نظامي في بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.


وأفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركية، أن فرقها تلقت نداء استغاثة من مهاجرين كانوا على متن قارب تعطل محركه قبالة سواحل قضاء "جشمه" التابع لولاية إزمير. وأضاف البيان أن فرقا من خفر السواحل توجهت إلى الموقع، وأنقذت 14 مهاجرا غير نظامي، بعد أن اجبرهم الجانب اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

روسيا اليوم

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