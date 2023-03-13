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الإثنين، 13-03-2023 09:15 ص

تركيا.. العلماء يرصدون انبعاث غاز مشع من التربة بمستويات كبيرة

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الوكيل الإخباري- رصد العلماء في منطقة كهرمان مرعش التركية التي تعرضت للهزة الأرضية القوية ارتفاع مستوى غاز الرادون المشع في الهواء الجوي بمقدار أربع مرات عن المعدل الطبيعي.

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ويمكن أن يؤدي هذا الغاز إلى تلف جزيئات الحمض النووي وخلايا الجسم، بالإضافة إلى ذلك يسبب الإصابة بالسرطان.

ويشير علماء جامعة يلدز التقنية وجامعة كوجلي في مقال نشره موقع Haber7 إلى أنهم أجروا دراسة ميدانية للتربة في قرية اكبينار الواقعة بين منطقتي البيستان وإكينزيا في كهرمان مرعش خلال أيام 9-12 فبراير الماضي.

ووفقا للبروفيسور عثمان غوناي، غاز الرادون المشع موجود في التربة وينبعث نتيجة انشطار المواد المشعة الموجودة في بنية التربة: اليورانيوم والثوربوم والبوتاسيوم التي عند تحللها ينبعث غاز الرادون الذي عادة ما يرتفع إلى سطح الأرض، ولكن يؤدي حدوث الزلازل إلى كشف بنية التربة والصخور، ما يؤدي إلى ارتفاع مستواه كثيرا. ويخطط العلماء لإجراء دراسة ثانية للتربة بعد مضي سنة على الزلزال الذي حدث في كهرمان مرعش.

 




 

 


 

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