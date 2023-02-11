فيديو - إنقاذ فتاتين من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش بتركيا

الوكيل الإخباري - ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أنه تم انتشال فتاتين (11 عاما) و(9 سنوات) وتجري محاولة انتشال الثالثة (7 سنوات) من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش في تركيا بعد وفاة أشقائهن الثلاثة.

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وذكر خال الفتاتين لمراسل "العربية" و"الحدث" أن والدي الفتاتين توفيا إضافة إلى شقيقات ثلاث أخريات.



وكان الخال متأثرا واختلطت مشاعره ما بين الفرحة والحزن.

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