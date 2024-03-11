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الإثنين، 11-03-2024 10:25 ص

تركيا تأمل باستعادة الأموال المدفوعة لقاء مقاتلات "إف-35"

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الوكيل الاخباري- نقلت صحيفة Sabah عن وزير الدفاع التركي يشار غيولر، قوله إن حكومة بلاده تأمل باستعادة الأموال المدفوعة لشراء مقاتلات أمريكية من طراز "إف- 35".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا مستعدة لبحث مع الجانب الأمريكي موضوع العودة إلى برنامج مقاتلات "إف-35"، وشدد على أن أنقرة تعتبر استبعادها من البرنامج كان عديم الأساس.

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وأضاف وزير الدفاع التركي: "أعتقد أننا سنتمكن من إعادة الأموال التي دفعناها مقابل شراء المقاتلات المذكورة. المفاوضات حول ذلك لا تزال مستمرة".

وفي عام 2017، أبرمت تركيا عقدا مع روسيا لتوريد معدات فوج كامل من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "إس-400". وتم تسليم هذه المنظومات في صيف وخريف عام 2019.

وفي الوقت نفسه، طالبت الولايات المتحدة الجانب التركي، بالتخلي عن المنظومات الروسية لصالح منظومة باتريوت الأمريكية، لكن أنقرة لم توافق على ذلك.

وكعقوبة على ذلك، استبعدت واشنطن، تركيا من برنامج توريد أحدث الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35"، وفرضت عقوبات على مدراء المجمع الصناعي العسكري هناك بموجب قانون CAATSA (مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات).

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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