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الأربعاء، 15-02-2023 12:40 م

تركيا تعلن خططها لإعادة ما دمره الزلزال

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد كوروم، أن أعمال إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة جراء الزلزال، ستبدأ نهاية الشهر الجاري.

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وصرح الوزير أمس الثلاثاء بأنه تم تحديد 41 ألفا و 791 مبنى في 10 مقاطعات تضررت من الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش.

وأشار كوروم إلى أن الحكومة تخطط لاستكمال تقييم الأضرار في المحافظات المتضررة من الزلازل خلال أسبوع، مشددا على ضرورة ألا يأخذ المواطنون الأشياء من منازلهم إلا بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ.

وضرب زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة، مركزهما كهرمان مرعش، المنطقة التي يعيش فيها ما يقرب من 13.5 مليون شخص في 10 مقاطعات صباح يوم 6 فبراير.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فقد أكثر من 31 ألف شخص حياتهم، ودمر الزلزال حوالي 7000 منزل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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