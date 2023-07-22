تزويد طائرة نقل عسكري روسية بمحرك نفاث

الوكيل الإخباري- سيتم تكييف طائرة النقل العسكري الروسية الواعدة "إيل–112 في" مع محركات "بي دي – 8" النفاثة.



صرح بذلك مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية الثلاثاء 19 يوليو، وقال إن "إيل – 112 في" تم تصميمها أولا لتستخدم محركات "تي في7-117إس تي" التوربينية المروحية، والآن اتخذ قرار باستبدال محركها، كما سيتم تغيير تصميمها حيث ستُدخل تعديلات في تصميم الطائرة وجناحها ودورة الوقود وغيرها من أجهزتها.

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يذكر أن طائرة النقل العسكري الروسية الخفيفة "إيل – 112 في" تُخصص لنقل الافراد والأسلحة والمعدات العسكرية الخفيفة وغيرها من الحمولة بوزن لا يزيد عن 5 أطنان وإنزالها جوا.



وقد حققت الطائرة أول تحليق لها في 30 مارس عام 2019 . فتحطم نموذجها الصناعي الأول في أغسطس عام 2021 في منطقة موسكو، وتوصل التحقيق في ملابسات الحادث إلى استنتاج يفيد بأن سببه يكمن في اشتعال المحرك.

روسيا اليوم