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السبت، 22-07-2023 03:03 م

تزويد طائرة نقل عسكري روسية بمحرك نفاث

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الوكيل الإخباري- سيتم تكييف طائرة النقل العسكري الروسية الواعدة "إيل–112 في" مع محركات "بي دي – 8" النفاثة.

صرح بذلك مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية الثلاثاء 19 يوليو، وقال إن "إيل – 112 في" تم تصميمها أولا لتستخدم  محركات "تي في7-117إس تي" التوربينية المروحية، والآن اتخذ قرار باستبدال محركها، كما سيتم تغيير تصميمها حيث ستُدخل تعديلات في تصميم الطائرة وجناحها ودورة الوقود وغيرها من أجهزتها.

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يذكر أن طائرة النقل العسكري الروسية الخفيفة "إيل – 112 في" تُخصص لنقل الافراد والأسلحة والمعدات العسكرية الخفيفة وغيرها من الحمولة بوزن لا يزيد عن 5 أطنان وإنزالها جوا.

وقد حققت الطائرة أول تحليق لها في 30 مارس عام 2019 . فتحطم نموذجها الصناعي الأول في أغسطس عام 2021 في منطقة موسكو، وتوصل التحقيق في ملابسات الحادث إلى استنتاج يفيد بأن سببه يكمن في اشتعال المحرك.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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