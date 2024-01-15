صحيفة: الجيش التركي لا يعتزم مغادرة مناطق شمال العراق وسوريا

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة حريت التركية، اليوم الاثنين، إن القوات التركية لن تغادر المناطق التي تتمركز فيها في شمال العراق وسوريا، حيث تقاتل ضد حزب العمال الكردستاني.

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وتجري القوات الجوية التركية عمليات جوية في شمال العراق وسوريا بعد مقتل تسعة جنود في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وذكرت صحيفة حريت نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة زودت مقاتلي حزب العمال الكردستاني مؤخرا بالأسلحة والذخيرة والمعلومات الاستخباراتية، وتشن "حرب استنزاف" ضد أنقرة.



وأضافت الصحيفة: "ستستمر عملية تحديث وتنفيذ خطة القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره، والتي تم تنفيذها بنجاح ضد حزب العمال الكردستاني وداعش. وسيتم تعزيز ومواصلة استراتيجية القضاء على إرهاب حزب العمال الكردستاني وداعش خارج حدودنا. لا يوجد شيء اسمه التخلي عن قواعدنا المؤقتة. ويريد حزب العمال الكردستاني أن تتخلى تركيا عن هذه القواعد. ويعتقد أن التخلي عن مناطق القواعد سيكون مفيدا له. من الناحية العسكرية، لا توجد تغييرات. سيتم تعزيز مناطق قواعدنا. وسيتم تطهير هذه المناطق من الإرهابيين".



بدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015.



وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، وهناك تقوم القوات المسلحة التركية بتنفيذ عمليات جوية وبرية ضد هذا الحزب.

RT