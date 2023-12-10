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الأحد، 10-12-2023 11:31 ص

البرلمان العربي يرحب بإصدار الدنمارك قانون تجريم حرق المصحف الشريف

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الوكيل الإخباري - رحب البرلمان العربي بإقرار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف.

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وأكد رئيس البرلمان عادل العسومي أنها خطوة على الطريق الصحيح لاحترام الأديان ومنع تكرار الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين جراء تزايد حوادث حرق المصحف الشريف، داعيا الدول الغربية للاقتداء بهذه الخطوة الهامة التي انتهجها برلمان الدنمارك.


وشدد العسومي على ضرورة إصدار مثل هذا القانون في جميع الدول الغربية لتأكيد احترامها للأديان السماوية والحيلولة دون تكرار جرائم حرق المصحف الشريف أو المساس به دون عقاب رادع.


بترا

 




 

 


 

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