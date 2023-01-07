السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

توقعات بسقوط الأسهم وسيطرة للبيتكوين عالمياً في 2023

صحيفة ألمانية: الغرب فقد مكانته في الساحة الدولية!

وزير التربية: المدارس أصبحت في طاقتها الاستيعابية بالتعليم المهني

هونغ كونغ تلغي حظرا مثيرا للجدل للحيوانات الأليفة

الأمن الروسي يحصل على دفعة جديدة من رشاشات SR2M

ارتفاع كبير.. أسعار الذهب تحلق عاليا في الأردن السبت

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر غزة

أول تعليق لبايدن بعد انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

تعرّف على أسعار رحلات العمرة براً وجواً

تلغراف: ماكرون انتزع الدور القيادي من بريطانيا في أوكرانيا

السبت، 07-01-2023 09:37 ص

تلغراف: ماكرون انتزع الدور القيادي من بريطانيا في أوكرانيا

63b8ef3f4c59b762421f25b2


الوكيل الاخباري- انتزع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الريادة من بريطانيا في الأزمة الأوكرانية من خلال إرساله مركبات قتال مشاة AMX-10 RC لم يتم الإعلان عنها سابقا، حسبما كتبت صحيفة التلغراف.

وبحسب الصحيفة : "للوهلة الأولى، لا تبدو مركبات القتال المشاة الفرنسية AMX-10 RC المزودة بمدفع 105 ملم شيئا مميزا. ولكن بفضل هذه الهدية، تكون  فرنسا أول من أرسل مركبات قتالية غربية الصنع إلى كييف. وبهذا تم تجاوز الخط الأحمر، وكسر المحظور العسكري".

وأضافت الصحيفة أن ماكرون تجاوز بمبادرته هذه، الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا التي كانت من بين قادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في مقابلة سابقة مع الصحيفة، إن بريطانيا تحت حكم بوريس جونسون كانت الدولة الثانية، بعد الولايات المتحدة، في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية، لكن خليفته ريشي سوناك "يشكك في ولاء كييف" ويقترح إعادة النظر ببرنامج الدعم لأوكرانيا.

في وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محادثة مع رئيس أوكرانيا زيلينسكي، إن باريس ستزود كييف بمركبات مدرعة AMX-10RC أو دبابات.

بدوره اتفق المستشار الألماني، أولاف شولتز، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في اتصال هاتفي يوم الخميس، على إرسال معدات عسكرية ثقيلة إلى كييف.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-01-07T114051.707

كيشيدا يتعهد بفعل ما بوسعه لمساعدة أوكرانيا على تجاوز الشتاء

63b9238f4c59b7670b72da3f

صحيفة ألمانية: الغرب فقد مكانته في الساحة الدولية!

image - 2023-01-07T110718.019

الرئيس الفلبيني يستبدل قائد الجيش فجأة بجنرال متقاعد

63b800a74c59b762421f24d2

هونغ كونغ تلغي حظرا مثيرا للجدل للحيوانات الأليفة

63ad947a42360477172c1732

الأمن الروسي يحصل على دفعة جديدة من رشاشات SR2M

63b9158042360474c665776c

أول تعليق لبايدن بعد انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

أخبار متعلقة
63b68f07423604143a2f9c5f

صينيون ينتقدون تصريح ماكرون بشأن مستقبل أوكرانيا

63b67ca3423604450b16db8a

النرويج تعلن عن إرسال 10 آلاف قذيفة مدفعية لأوكرانيا وتؤكد استمرار دعمها لكييف

63b57ff842360473573d0ef9

مقتل شخصين في قصف أوكراني لمدينة فاسيلييفكا

63b403f542360461b95ea882

صحيفة بولندية: دول الغرب تقدم أسلحة قديمة لأوكرانيا

_127762857_tv080543602

عمدة كييف: انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة في المدينة بسبب الضربات الروسية

63b0c6f84c59b73ee768c944

قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"