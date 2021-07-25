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الأحد، 25-07-2021 03:38 م

تونس تشهد 140 حريقا في يوم واحد

حريق


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن البلاد قد شهدت 140 حريقا خلال يوم واحد هو أمس السبت، وقامت الحماية المدنية بالتعامل معها.

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وبحسب بيان صدر، اليوم الأحد، عن وزارة الداخلية التونسية نشره موقع قناة نسمة، جاء فيه "الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة، قامت يوم أمس بإطفاء 140 حريقا".


وأوضح البيان أن إطفاء تلك الحرائق جاء في إطار 480 تدخلا في مجالات مختلفة.
وأكّد القيام بـ 97 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، و219 تدخلا في الإسعاف في غير حوادث المرور، إلى جانب التدخّل في 24 عملية أخرى مختلفة.


يشار إلى أن مشهد الحرائق الكثيرة في تونس صار مألوفا، وخاصة في الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة،  حيث أعلنت الداخلية التونسية أيضا أوائل يوليو/ تموز الجاري، إطفاء 102 حريقا، في مناطق مختلفة، وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت إطفاء 113 حريقا، وفي أغسطس/ آب من العام الماضي، قالت إنها أطفأت 80 حريقا.


وينتج بالطبع عن تلك الحرائق تدمير كثير من الغابات وفقدان أشجار ونفوق حيوانات تمثل مورد رزق لكثير من التونسيين.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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