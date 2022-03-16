تونس تعلن ضبط "خلية إرهابية" في تطاوين

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، ضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، وتنشط في محافظة تطاوين جنوبي شرقي البلاد.

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وقالت الوزارة، في بيان: "تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب للحرس الوطني في عملية استباقية من الكشف عن خلية إرهابية يطلق عليها اسم "الموحدون" تضمّ 6 عناصر، وتنشط بجهة تطاوين يتزعمها عنصر تكفيري (لم تذكر اسمه)".



وأضافت أن عناصر الخلية "بايعوا زعيم ما يسمى تنظيم "داعش" (لم تذكر اسمه)، وتعمّدوا استقطاب مجموعة من الشبان لتبني الفكر التكفيري، كما خطّطوا لصناعة مواد متفجرة وسموم لاستغلالها في القيام بعمليات نوعية".



وأضاف البيان أنه "تمت إحالتهم على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم فتح بحث تحقيقي معهم إيداعهم بالسجن"، دون تفاصيل أخرى.



وعلى فترات متباعدة، شهدت تونس منذ مايو/ أيار 2011، عدة هجمات إرهابية تصاعدت وتيرتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.



وطالما كانت الهجمات الإرهابية متركزة بالجبال، خاصة المرتفعات الغربية، التي عرفت بـ"وكر تتحصن فيه الجماعات الإرهابية".

الاناضول

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