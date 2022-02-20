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الأحد، 20-02-2022 10:37 ص

السعودية.. ضبط مخدرات وسلاح في الجوف

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الوكيل الإخباري-تمكنت السلطات السعودية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة مواطنين سعوديين في منقطة الجوف، شملت "الإمفيتامين" والحشيش.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية، أن المضبوطات شملت، حشيشا مخدرا و21,350 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدّر، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي وسلاحا وطلقات حية وممنوعات، مخبأة داخل مركبتهما.


وأكد أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية.

 

روسيا اليوم

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