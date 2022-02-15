الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوي من المواطنين

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

الاردن يتخطى حاجز 1.5 مليون اصابة بكورونا

تسجيل 22 وفاة و 18477 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الملك يوجه بصرف 100 دينار للعاملين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الامنية - تفاصيل

المعايطة: الإصلاح الإداري ليس فقط مسؤولية الحكومة

إعدام أردني قتل سعودياً بضربة على وجهه

هام من الصحة حول الملفات الطبية للمواطنين

الثلاثاء، 15-02-2022 10:59 ص

تونس.. المجلس الأعلى للقضاء يرفض استحداث رئيس البلاد مجلسا مؤقتا

thumbs_b_c_e3d2be80c4e5b8ddd4b1706927285725


الوكيل الإخباري-أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، "الرفض المطلق" لاستحداث رئيس البلاد قيس سعيد، مجلس قضاء مؤقت، معتبراً ذلك القرار "انحرافاً دستورياً".

اضافة اعلان


والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية أن سعيد وقع مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"؛ مما أثار احتجاجات ورفض من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة في البلاد.


وقال "المجلس الأعلى للقضاء"، في بيان مساء الإثنين، إن "قرار الرئيس يعد بمثابة عمل معدوم ولا أثر له، لتعارضه التام مع مبادئ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية"، وشدد على "الرفض المطلق لخطوة سعيد".


وأضاف المجلس أن "المرسوم يعد انحرافاً في تطبيق الدستور التونسي، وأنه يتضمن مساساً جوهرياً بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية في كافة مكوناتها".


واعتبر المجلس، أن "القرار يعد اعتداء واضحاً على استقلالية القضاة"، فيما لم يصدر تعليق من الرئاسة التونسية حول بيان المجلس حتى الساعة 8:30 (ت.غ).
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، وأُجريت أول انتخابات له في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.


ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".


ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

 

الأناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11f59d8d927df6ccf41f56c1b3c4f814

غوتيريش يدعو إلى نزع فتيل التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا

1013770736_0_143_2806_1721_1920x0_80_0_0_ace4bb7e67e5217ad4993ffbc6899a17

كتل برلمانية أوكرانية تطالب بفرض عقوبات على نواب روس بسبب الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

66d26cf2a4fb3646e1540a66a7c50e63

قاذفات روسية مزودة بصواريخ الخنجر تصل مطار حميميم في سوريا

620b972a42360420817cd21e

وزير الدفاع الأوكراني: لا توجد أي مجموعة هجومية روسية قرب حدودنا

c8c06c5a-8027-42ee-9e0b-b0bc83507269

السعودية توضح من أين يحرم ضيوف الرحمن لأداء الحج والعمرة

thumbs_b_c_7acb83fd6c4768f8dd770a2691cef900

تونس.. هيئة دفاع البحيري تطالب بإنهاء احتجازه التعسفي فورا

أخبار متعلقة
معنى_علم_تونس

تونس.. المرسوم الرئاسي الجديد يحظر إضراب القضاة

62084e6d4236043d866e5717

رئيس تونس يصدر مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

043c9c893184770ba7ff78049b909ab3

تونس تدين الهجوم على مطار أبها السعودي

thumbs_b_c_bcdf2b9630d696023690eda086ecf8f4

الرئيس التونسي يرفض التدخل الأجنبي بعد مسعى لحل المجلس الأعلى للقضاء

6202495c4236042a2e07f8c1

سفراء مجموعة السبع يعربون عن قلقهم من نية الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء

thumbs_b_c_f02164b6bbf12299c76c3efbe342f093

أمريكا تعبر عن القلق إزاء قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء