الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 04:15 م

تونس: إحباط محاولة تهريب 420 طائر حسون

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الوكيل الإخباري-أحبطت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني التونسي، اليوم الخميس، محاولة تهريب 420 طائرا من نوع الحسون المهدد بالإنقراض.

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وأعلنت الإدارة العامة الديوانة (الجمارك)، في بيان اليوم، عن ضبط هذه الطيور مخفية داخل أقفاص خشبية في منطقة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد (وسط) على متن سيارة قادمة من إحدى مدن الجنوب التونسي.


وأضافت أن الطيور جرى تأمينها لدى المصالح المختصة بوزارة الفلاحة.
ويعد الحسون إلى جانب طائر الحبارى وكروان الماء من الطيور المهددة بالانقراض بسبب الصيد العشوائي.

 

بترا

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