تونس والناتو يبحثان تعزيز التعاون والتصدي للتحديات

الوكيل الإخباري- بحث وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش التعاون بين تونس وحلف الناتو مع رئيس اللجنة العسكرية للحلف، الأميرال روب باور.



ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الاثنين، أن الجانبين بحثا "سبل تعزيز آليات التعاون وتوسيع مجالاته".



وجاء في بيان لوزارة الدفاع التونسية أن الوزير ممّيش نوه خلال اللقاء بالتطور الذي يشهده التعاون مع الناتو، "بما ساهم في بناء قدرات الدفاع لدى القوات المسلحة التونسية، خاصة بعد منح تونس صفة حليف رئيسي من خارج الحلف منذ سنة 2015".



وأضاف البيان أنه "أبرز حرص الوزارة على الاستفادة من آليات الشراكة المتعددة الجوانب مع الحلف، وتفعيل آليات التعاون معه في مجالات التكوين والتدريب، وتبادل الخبرات في إطار الاحترام والثقة المتبادلة، وبما يخدم مصلحة الطرفين".



من جهته، أشاد باور بمستوى الشراكة بين تونس والناتو، و"بتطور قدرات الجيش التونسي في جميع الميادين العسكرية"، مؤكدا حرص الناتو على "تكثيف أشكال التعاون وتعزيز هذه الشراكة، ومواصلة العمل على الارتقاء بها وتوسيع دائرتها".

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والتقى باور خلال زيارته لتونس وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وبحث معه "التحديات الكبرى التي تواجه دول حوض البحر الأبيض المتوسط وسبل التعاطي معها في إطار الحوار المتوسطي".



واتفق الجانبان على "تكثيف الحوار السياسي المنتظم" بين تونس والناتو وعلى "ضرورة إدماج محاور تعاون جديدة بينهما على غرار الهجرة والتحولات المناخية ومكافحة الإرهاب".





RT



