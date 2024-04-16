الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة التربية - أسماء

إن بي سي: بايدن يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران ويؤكد عدم مشاركة واشنطن

ارتفاع جديد على غرام الذهب 21 في الأردن

أردوغان يبحث مع حكومته التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران

الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى برلين اليوم

البيت الأبيض يكشف عن دخل بايدن وزوجته في عام 2023

فيضانات روسيا.. استمرار ارتفاع منسوب المياه في أنهار الأورال وتوبول وإيشيم

4 إصابات وحريق مركبة بحادث تصادم على شارع البترا في إربد - صور

كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات إنسانية للسودان

الاحتلال يعتقل شابين من مدينة الخليل

الثلاثاء، 16-04-2024 08:27 ص

تونس والناتو يبحثان تعزيز التعاون والتصدي للتحديات

661db3374236041e471571f2


الوكيل الإخباري- بحث وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش التعاون بين تونس وحلف الناتو مع رئيس اللجنة العسكرية للحلف، الأميرال روب باور.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الاثنين، أن الجانبين بحثا "سبل تعزيز آليات التعاون وتوسيع مجالاته".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التونسية أن الوزير ممّيش نوه خلال اللقاء بالتطور الذي يشهده التعاون مع الناتو، "بما ساهم في بناء قدرات الدفاع لدى القوات المسلحة التونسية، خاصة بعد منح تونس صفة حليف رئيسي من خارج الحلف منذ سنة 2015".

وأضاف البيان أنه "أبرز حرص الوزارة على الاستفادة من آليات الشراكة المتعددة الجوانب مع الحلف، وتفعيل آليات التعاون معه في مجالات التكوين والتدريب، وتبادل الخبرات في إطار الاحترام والثقة المتبادلة، وبما يخدم مصلحة الطرفين".

من جهته، أشاد باور بمستوى الشراكة بين تونس والناتو، و"بتطور قدرات الجيش التونسي في جميع الميادين العسكرية"، مؤكدا حرص الناتو على "تكثيف أشكال التعاون وتعزيز هذه الشراكة، ومواصلة العمل على الارتقاء بها وتوسيع دائرتها".

اضافة اعلان

 

والتقى باور خلال زيارته لتونس وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وبحث معه "التحديات الكبرى التي تواجه دول حوض البحر الأبيض المتوسط وسبل التعاطي معها في إطار الحوار المتوسطي".

واتفق الجانبان على "تكثيف الحوار السياسي المنتظم" بين تونس والناتو وعلى "ضرورة إدماج محاور تعاون جديدة بينهما على غرار الهجرة والتحولات المناخية ومكافحة الإرهاب".


RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
661db1b54236046829511632

سعيد: هناك من يتآمر على تونس من خلف القضبان

661e1a1e4c59b70e7f152a02

إن بي سي: بايدن يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران ويؤكد عدم مشاركة واشنطن

661e0f2c4c59b70a8d78e50d

أردوغان يبحث مع حكومته التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران

661e09ba423604463200d6db

فيضانات روسيا.. استمرار ارتفاع منسوب المياه في أنهار الأورال وتوبول وإيشيم

661da43a4236044c9509293f

بكين: ملتزمون تعزيز السلام وتسوية الأزمة الأوكرانية سلمياً

661dc6854236041cc12b7d05

أنطونوف: الولايات المتحدة حولت أوكرانيا إلى ساحة اختبار لتنفيذ البرامج العسكرية البيولوجية

أخبار متعلقة
661dfc9642360405c74b238e

ما احتمالات تدخل "الناتو" في المواجهة بين إسرائيل وإيران؟

660e71e24236045fc404e239

وزير الخارجية الأوكراني يطلب هدية "عيد ميلاد الناتو"

660e541142360462f5249074

زاخاروفا: "لعبة الكلمات" هي موضة الغرب الجديدة

660d4e7942360464ee47a531

هنغاريا: نرفض أي قرارات لـ"الناتو" تؤدي للمواجهة مع روسيا

660c84884c59b7350c5d5d72

الولايات المتحدة تستبعد نشوب صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو

660a5d314236046322721900

موسكو: مستعدون لكافة سيناريوهات مواجهة "الناتو" في أوكرانيا