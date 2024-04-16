الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة التربية - أسماء

إن بي سي: بايدن يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران ويؤكد عدم مشاركة واشنطن

ارتفاع جديد على غرام الذهب 21 في الأردن

أردوغان يبحث مع حكومته التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران

الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى برلين اليوم

البيت الأبيض يكشف عن دخل بايدن وزوجته في عام 2023

فيضانات روسيا.. استمرار ارتفاع منسوب المياه في أنهار الأورال وتوبول وإيشيم

4 إصابات وحريق مركبة بحادث تصادم على شارع البترا في إربد - صور

كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات إنسانية للسودان

الاحتلال يعتقل شابين من مدينة الخليل

الثلاثاء، 16-04-2024 08:09 ص

ما احتمالات تدخل "الناتو" في المواجهة بين إسرائيل وإيران؟

661dfc9642360405c74b238e


الوكيل الاخباري- استبعد الخبير وانغ جي بين، التدخل المباشر لـ"الناتو" في المواجهة بين إيران وإسرائيل، معتبرا أن هذا الاحتمال ضئيل ما دام رد إسرائيل معتدلا.

وقال الباحث البارز في مركز التحليل الصيني "تايهي" لوكالة "نوفوستي": سيكون لهذا تأثير (على المنطقة)، لكنه لن يكون كبيرا جدا.

اضافة اعلان

 

وأشار في البداية إلى أن الضربة الجوية الانتقامية التي شنتها إيران على إسرائيل تشير بأن الوضع في الشرق الأوسط الآن لا يتوقف بصورة أساسية على إسرائيل وحركة حماس، بل على إسرائيل وإيران، وهما دولتان إقليميتان .

وبحسب رأيه فإن "النزاع في الشرق الأوسط آخذ بالتصاعد".

ثانيا، يشير الخبير، إلى أن كلا من إيران وإسرائيل أظهرتا بعض ضبط النفس، "وإذا نظرتم من الجانب الإيراني، فلم يكن بوسع طهران إلا أن ترد على حقيقة أن إسرائيل قصفت قنصلية بلادها (في دمشق) وهو ما أدى إلى مقتل بعض الأشخاص".

وقال: "في حال لم يكن هناك رد، فإن ذلك سيضر بسمعة إيران ومكانتها كقوة إقليمية ودولة كبرى في العالم".

 

وتابع الخبير الصيني: "ولكن إيران لا تسعى حتما إلى الخصام، فقد أجلت هجومها الجوي الانتقامي على إسرائيل لعدة أيام، ما أعطى إسرائيل الوقت على ما يبدو للاستعداد. وكان حجم الضربات الجوية والأضرار الناجمة عنها محدودا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
661e013342360419393a8172

طوكيو تؤكد مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الناتو

661db1b54236046829511632

سعيد: هناك من يتآمر على تونس من خلف القضبان

661e1a1e4c59b70e7f152a02

إن بي سي: بايدن يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران ويؤكد عدم مشاركة واشنطن

661e0f2c4c59b70a8d78e50d

أردوغان يبحث مع حكومته التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران

661e09ba423604463200d6db

فيضانات روسيا.. استمرار ارتفاع منسوب المياه في أنهار الأورال وتوبول وإيشيم

661da43a4236044c9509293f

بكين: ملتزمون تعزيز السلام وتسوية الأزمة الأوكرانية سلمياً

أخبار متعلقة
6619fbeb4236041ff9162ca1

"العد التنازلي" الإيراني الأخير.. صورة وأسماء صواريخ وتحذيرات من فتح الأجواء أمام إسرائيل

١

مسؤول أميركي: نتوقع أن تنفذ إيران ضربات داخل إسرائيل

6615065c423604152e028737

تطورات جديدة بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل

554179_6_1712781147

تنسيق أميركي إسرائيلي بشأن هجوم إيراني محتمل

6615065c423604152e028737

كاتس يحدد الرد على إيران إذا هاجمت تل أبيب "بشكل مباشر"

66126c454236041c8008bbef

مستشار خامنئي: محور المقاومة سيحدد مستقبل المنطقة بزعامة إيران