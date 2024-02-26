الإثنين 26-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة على السور الغربي للمسجد الأقصى

سرايا القدس: تمكنا من قنص جندي شرق خان يونس

تجارة عمان: مستوردات الأردن من الألبسة والاحذية لم تتأثر بأزمة الشحن في البحر الأحمر

7 شهداء على الأقل في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

عاجل الضمان: إعلان نتائج الدراسة الإكتوارية 11 في النصف الثاني من العام الحالي

ارتفاع على سعر الكوسا بالسوق المركزي

الاحتلال يعتقل طفلا وخمسة شبان من القدس

الضمان الاجتماعي: إجراءات لتقسيط مبالغ مترتبة على العمالة الوافدة ضمن تصاريح العمل الحر

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن الإثنين ؟

إصابة سائق بحادث صدم وانقلاب مركبة في عمّان - فيديو

الإثنين، 26-02-2024 09:06 ص

جماعة الحوثي تسمح بسحب السفينة البريطانية الغارقة مقابل شرطاً

77


الوكيل الاخباري - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها ستسمح بسحب السفينة البريطانية "روبيمار" الغارقة في خليج عدن، مقابل إدخال مساعدات إغاثية لقطاع غزة الذي يعاني ويلات الحرب الإسرائيلية.

وأضاف الحوثي في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس نشترط "سحب السفينة البريطانية الغارقة، مقابل إدخال شاحنات للإغاثة إلى غزة".

اضافة اعلان


تابع "هذا عرض قابل للدراسة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.


وتأتي تغريدة الحوثي غداة دعوة الحكومة اليمنية دول العالم والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة البريطانية "روبيمار" التي تعرضت لاستهداف من جماعة الحوثيين الأسبوع الماضي.





 




 

 


 

إقرأ ايضا
65dc430a4c59b701c65ce425

بالفيديو.. إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان

دولة-الجزائر-كل-ما-يهمك-وأكثر

الجزائر.. عقوبة صارمة لصاحب صيدلية قام باختلاس 52 مليار سنتيم من صندوق الضمان الاجتماعي

65dc32fb42360435833d2cb4

ICAN تدعو الولايات المتحدة إلى سحب أسلحتها النووية من أوروبا

11

"لن أشارك معكم بالابادة " .. اعلام عبري يكشف آخر كلمات الجندي الأمريكي الذي أضرم النار بنفسه

65d71aeb4c59b70f65715fe9

"روستيخ" تطور محركات جديدة للطائرات المسيّرة

65d71cf74c59b759523248ae

مصر.. زيادة رسم جواز السفر إلى 32 دولارًا وسط ارتفاع عدد المتقدمين لاستخراجه

أخبار متعلقة
01

طيار أميركي يشعل النار في نفسه أمام سفارة الاحتلال في واشنطن

114411

مظاهرة في بغداد تندد بالإبادة الجماعية بغزة

1643391

هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن نشاط لطائرات مسيرة قرب الحديدة في اليمن

5816381

ماكرون يفتح المجال أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية

65cf81fb4236042f3608277b (1)

تعرض سفينة لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن

65ce4d59423604551f40e019

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة جديدة في خليج عدن