جماعة الحوثي تسمح بسحب السفينة البريطانية الغارقة مقابل شرطاً

الوكيل الاخباري - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها ستسمح بسحب السفينة البريطانية "روبيمار" الغارقة في خليج عدن، مقابل إدخال مساعدات إغاثية لقطاع غزة الذي يعاني ويلات الحرب الإسرائيلية.



وأضاف الحوثي في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس نشترط "سحب السفينة البريطانية الغارقة، مقابل إدخال شاحنات للإغاثة إلى غزة".

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تابع "هذا عرض قابل للدراسة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وتأتي تغريدة الحوثي غداة دعوة الحكومة اليمنية دول العالم والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة البريطانية "روبيمار" التي تعرضت لاستهداف من جماعة الحوثيين الأسبوع الماضي.









