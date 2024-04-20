جهاز العمل السري في أوكرانيا يؤكد تدمير مستودعات للدرونات البحرية قرب أوديسا

الوكيل الاخباري- قال سيرغي ليبيديف منسق جهاز العمل السري بمقاطعة نيكولاييف، إن الجيش الروسي قصف يوم 19 أبريل، ميناء يوجني قرب أوديسا، مما أدى إلى تدمير مستودعات لتخزين الدرونات البحرية.



وأضاف في حديث لوكالة نوفوستي: "تمت إصابة مستودعات في ميناء يوجني بشكل مباشر. هذه المستودعات تستخدم لتخزين الدرونات البحرية. الضربات الروسية كانت يوم الجمعة وتصاعدت سحب الدخان الأسود بعد ذلك فوق الميناء".

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بدأت القوات الروسية في ضرب مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي، بحسب السلطات الروسية، وقفت خلفه الهيئات الأمنية الأوكرانية المختصة. ويتم تنفيذ الضربات الروسية ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.