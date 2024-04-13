السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة 16 فلسطينيا عقب العثور على جثة مستوطن برام الله

إصابات بالرصاص وحرق منازل في اعتداءات للمستوطنين بالضفة

قائد الجيش الأوكراني يعترف بتدهور الوضع على الجبهة الشرقية بشكل كبير

ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات

الاحتلال يشدد إجراءاته عند حاجز تياسير العسكري

العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الزعبي بلواء الرمثا

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة المستوطن المفقود في قرية المغير

الارصاد: حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة وأمطار الاحد والاثنين

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من غدا الأحد

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33686 شهيدا و76309 إصابات

السبت، 13-04-2024 04:18 م

قائد الجيش الأوكراني يعترف بتدهور الوضع على الجبهة الشرقية بشكل كبير

661a7d804c59b72eb933463d


الوكيل الاخباري- أقر قائد قوات كييف ألكسندر سيرسكي بتدهور الوضع على الجبهة الشرقية "بشكل كبير في الأيام الأخيرة"، مشيرا إلى تقدم الجيش الروسي باتجاه مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك.

اضافة اعلان

 

وقال سيرسكي في منشور عبر "التلغرام": "لقد تدهور الوضع على الجبهة الشرقية بشكل كبير في الأيام الأخيرة. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التقدم النشط للقوات الروسية".

ولفت إلى أن القوات الأوكرانية تتعرض للهجوم في مناطق كراسني ليمانسك، وأرتيموفسك وكراسنوأرميسك في دونيتسك.

وأضاف أن القوات الروسية "تحقق بشكل دوري نجاحا تكتيكيا" باستقدام تعزيزات ووحدات جديدة.

وفي وقت سابق اعترف قائد القوات المشتركة الأوكرانية يوري سودول بأن القوات الأوكرانية في منطقة القتال يفوق عددها قوام القوات الروسية بنحو سبع إلى عشر مرات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
661a88634236044cdf348882

ألمانيا تعلن نيتها تزويد أوكرانيا بنوع آخر من صواريخ "باتريوت"

661a21a04236044a9d1367ed

الأسطول البريطاني يصادر 3.7 طن من المخدرات في المحيط الهندي

609986

بريطانيا: التصعيد ليس في مصلحة أحد وسنواصل دعم الأمن الإقليمي

661a7660423604712a758b5a

مصرع 14 شخصا بسبب الأمطار والعواصف في باكستان

22024201422618477526

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله

609882

كييف تقر بأن الوضع على الجبهة الشرقية «تدهور بشكل كبير»

أخبار متعلقة
660bbc0c42360404c519a413

دونيتسك: قوات كييف تفقد سيطرتها الاستراتيجية على مدينة تشاسوف يار

65f94e284c59b741003e20f5 (1)

استسلام مجموعة جديدة من جنود كييف للجيش الروسي

65f6a4334c59b712db5a8f2c

جنرال أمريكي يحث زيلينسكي على تجنيد المزيد من شعبه بعد أن شاخ جيشه

65f68a0d4c59b733cc405801

الدفاعات الروسية تعترض 12 صاروخا أوكرانيّا استهدفت بيلغورود

65f683dc4c59b7469b705aa7

الدفاعات الروسية صدّت هجوما واسعا بالمسيرات استهدف موسكو وعدة مقاطعات

65f4adbc4236043b2128ff1d

كييف تعترف مرة أخرى بتفوق القوات الروسية على القوات الأوكرانية في المدفعية الثقيلة