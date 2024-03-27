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روسيا تطور لغما متعدد المهام يزرع عن بعد

الأربعاء، 27-03-2024 10:19 ص

روسيا تطور لغما متعدد المهام يزرع عن بعد

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الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الروسي عن تطوير لغم متعدد المهام يستخدم لإصابة القوة البشرية والمعدات الحربية.اضافة اعلان


وينتمي اللغم إلى صنف الذخائر التي يتم زرعها على الأرض بواسطة تقنيات التلغيم عن بعد.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن اللغم الجديد سيسمح برفع فاعلية التلغيم عن بعد والتخفيض من النفقات اللازمة لإقامة حقول الألغام المختلطة المضادة للمشاة والدبابات، وأضافت أن مطوّري اللغم الجديد قد حصلوا على شهادة براءة الاختراع الخاصة باللغم العنقودي. وقد أكدت تجاربه فاعلية السلاح الجديد والأمان عند استخدامه.

 




 

 


 

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