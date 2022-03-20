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الأحد، 20-03-2022 04:34 م

جونسون يحذر الصين

رئيس-الوزراء-البريطاني-بوريس-جونسون


الوكيل الإخباري-دعا رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، الصين إلى الامتناع عن دعم روسيا في عمليتها العسكرية الحالية في أوكرانيا.

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وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته أمس السبت أن جونسون في مقابلة أجرتها معه بعث "رسالة قوية" إلى الصين، حذر فيها بكين من أن "دعم الهجوم الروسي سيكون بمثابة الوقوف إلى الجانب الخاطئ إبان الحرب العالمية الثانية".


ورجح رئيس الحكومة البريطانية أن الصين كانت قد بدأت بالتفكير في موقفها إزاء أحداث أوكرانيا، داعيا بكين إلى "عدم اختيار جانب الشر".


وقال جونسون، وفقا للصحيفة، إنه "لم ير من قبل مثل هذا الفارق الصارخ بين الخير والشر"، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة "إحلال نظام استبدادي جديد في العالم" و"سحق مدنيين أبرياء".


ووصف رئيس الوزراء البريطاني العملية الروسية في أوكرانيا بأنها "عدوان همجي يعود إلى أظلم أيام الحرب العالمية الثانية".


ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه جونسون انتقادات داخل المملكة المتحدة على خلفية تصريح قارن فيه مقاومة الأوكرانيين خلال العملية الروسية بتصويت البريطانيين في استفتاء "البريكست" لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

 

روسيا اليوم

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